I dettagli del matrimonio di Federica Nargi e Alessandro Matri

Dal 2009 a oggi la storia tra Federica Nargi e Alessandro Matri procede a gonfie vele. Amore suggellato dalla nascita di due splendide bambine, Sofia e Beatrice. Dopo tutti questi anni insieme, la coppia ha deciso di fare finalmente il grande passo e unirsi in matrimonio.

Sebbene sia Federica Nargi che Alessandro Matri siano piuttosto riservati, a Diva e Donna l’ex velina di Striscia La Notizia ha rivelato alcuni dettagli sulle nozze. Stando a quanto raccolto da Isa e Chia, che ne hanno riportato alcune parti del giornale, è stata decisa sia la location che la data del lieto evento.

Dunque la concorrente di Tale e Quale Show e l’ex giocatore della Juventus si sposeranno a giugno 2022. Anche il luogo è stato finalmente svelato e non è casuale: il tutto si celebrerà a Formentera. Perché questa scelta vi chiederete? Le Baleari sono il luogo in cui trascorso le loro prime vacanze insieme e hanno quindi voluto tornarci in compagnia delle due bambine per convolare a nozze. A raccontarlo è stata proprio Federica Nargi al giornale.

Al matrimonio di Federica Nargi e Alessandro Matri, come ricorda anche Isa & Chia, sono attesi tanti volti noti come ex colleghi del calciatore e amici. Si conta la presenza di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, che è stata anche ex velina insieme a Federica a Striscia La Notizia.

Ovviamente sulla coppia non sono mancate anche indiscrezioni e rumor, che riguardano un terzo bebé in arrivo, ma al momento non è stata né confermata né smentita questa notizia. Unica cosa certa, a oggi, è che Federica Nargi e Alessandro Matri si sposeranno nel giugno del 2022.

Tutta la squadra di Novella2000.it si congratula con Federica Nargi e Alessandro Matri per questa splendida notizia! Auguri ragazzi!

