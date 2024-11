Una delle concorrenti più brave di Ballando con le stelle è Federica Nargi che, oltre ai complimenti per il ballo, si prende anche quelli per la persona che è. Sposata con Alessandro Matri, l’ex velina ha rivelato che il marito è un po’ geloso e preoccupato per il rapporto che lei ha col ballerino Luca Favilla. Ecco cosa ha raccontato.

La gelosia di Alessandro Matri per la moglie Federica Nargi e il ballerino Luca Favilla

Sempre alta in classifica (insieme a Bianca Guaccero) e molto apprezzata dai giudici e dal pubblico, Federica Nargi si sta godendo appieno la sua esperienza a Ballando con le stelle. “Tengo per me i miei problemi, non li faccio pesare su chi mi sta vicino. Questa cosa, però, a un certo punto mi sovrastava”, ha raccontato in un’intervista al settimanale Chi. “Tenere tutto dentro per far vedere la mia parte positiva, energica, mi portava a volte a crollare. Anche io ho miei problemi che, pur non essendo gravi, devo dimenticare per fare forza agli altri. Per questo avevo bisogno di lasciarmi andare e il ballo mi ha aiutata”.

Con il suo ballerino e insegnante, Luca Favilla, c’è molta sintonia e hanno instaurato un bel rapporto. Quindi le è stata chiesto se per caso suo marito Alessandro Matri fosse geloso. E si può dire che in effetti un po’ di preoccupazione c’è: “Lui è talmente sicuro di sé che…scherzo. La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo”.

Federica Nargi e Alessandro Matri sono anche genitori di due bambine: Sofia di 8 anni e Beatrice di 5 anni. L’ex velina non nasconde che è un po’ difficile stare lontana da loro e anche le bambine sentono la sua mancanza. “So che manco loro da morire. Dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me. Soprattutto la più piccola, Beatrice. A scuola piange, le manco; ho cercato di farle capire che mamma lavora. Spero che questa esperienza serva alle mie figlie per capire che, se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare. La mamma non le ha abbandonate, questo è un po’ il peso che si portano tutte le madri che lavorano”, ha raccontato.