Mentre stava chiacchierando con i suoi compagni, Federica Petagna si è impappinata con i verbi e non è tardata ad arrivare la reazione del suo ex Alfonso D’Apice, che lunedì sera è diventato un nuovo concorrente del Grande Fratello.

La gaffe di Federica Petagna

La scorsa settimana a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello come nuova concorrente ufficiale è stata Federica Petagna. L’ex volto di Temptation Island infatti dopo la fine della relazione con Alfonso D’Apice ha deciso di rimettersi in gioco e ha così varcato la porta rossa, dando il via alla sua esperienza all’interno del reality show. Tuttavia la tranquillità della neo geffina è durata solo una manciata di giorni.

Lunedì sera infatti a diventare a tutti gli effetti un concorrente del Grande Fratello è stato anche lo stesso Alfonso e i due si sono così ritrovati. Tra gli ex fidanzati c’è stato anche un nuovo confronto di chiarimento, dopo quanto accaduto nello studio di Uomini e Donne qualche settimana fa. Ciò nonostante la Petagna si è dichiara felice di trovare D’Apice e in molti si chiedono già cosa accadrà nei prossimi giorni tra loro. In attesa di scoprirlo, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Tutto è iniziato quando Federica Petagna stava chiacchierando in giardino con i suoi compagni. A un tratto però l’ex protagonista di Temptation Island ha iniziato a impappinarsi con i verbi e a quel punto è arrivata la reazione di Alfonso D’Apice, che tra le risate ha affermato: “Vabbè lascia stare con sti verbi”. A intervenire è stato anche Javier Martinez, che ha aggiunto: “Si infatti, si è capito il concetto benissimo”.

Federica che sbaglia tutti i verbi e Alfonso e Javier che la perculano dicendo “vabbè lascia stare con sti verbi” “si infatti si è capito il concetto benissimo” 💀#grandefratello pic.twitter.com/rD5JN5u9wg — sisonokevin (@si_sonokevin) November 6, 2024

Il video della gaffe di Federica ovviamente in breve ha fatto il giro del web, facendo sorridere gli utenti. I fan del Grande Fratello intanto attendono con ansia sviluppi sul rapporto con Alfonso. Che tra i due possa scattare il ritorno di fiamma all’interno della casa?