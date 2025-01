Dopo la fortunata partecipazione a Ballando con le Stelle, per Federica Nargi starebbero arrivando numerose offerte di lavoro. Secondo le ultime news, alla showgirl potrebbe essere affidato un programma di punta di Rai 1.

Nuovo programma in arrivo per Federica Nargi?

Quest’anno tra le protagoniste di Ballando con le Stelle c’è stata anche Federica Nargi. La showgirl, come chi ha seguito il talent show di Rai 1 ben sa, ha ballato in coppia con Luca Favilla e ben presto i due hanno conquistato il cuore del pubblico. La coppia, dopo un lungo percorso, è riuscita ad arrivare in finale e si è classificata al terzo posto, sul gradino più basso del podio. Nel mentre in rete si è molto parlato della Nargi, che stata una delle vere rivelazioni di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci.

In queste ore intanto è il settimanale Oggi ha fatto sapere che dopo la fortunata partecipazione a Ballando con le Stelle, per Federica sarebbero arrivate numerose offerte di lavoro. Ma non solo. Secondo quanto riferisce la rivista, la Nargi potrebbe essere una delle protagoniste assolute della prossima estate. Alla showgirl infatti potrebbe essere affidato uno dei programmi di punta Rai 1.

In attesa di avere notizie ufficiali e di saperne di più, Federica Nargi in queste settimane ha anche commentato sui social la sua esperienza a Ballando con le Stelle. Parlando del suo percorso all’interno del talent show, la modella ha affermato:

“Si chiude qui un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Ballando con le Stelle non è stato solo un programma, ma un percorso che mi ha messa alla prova sotto ogni aspetto: fisico, emotivo e personale. Ho messo l’anima, l’amore e tutta la passione che ho e mi sono messa a nudo, con tutte le mie fragilità e i miei punti di forza. È stato un viaggio intenso, difficile e bellissimo, che mi ha trasformata”.