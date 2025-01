Torna il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello e stasera nel corso della diretta scopriremo l’esito del nuovo televoto. Ma chi sarà stavolta il concorrente più votato? Ecco cosa ci dicono i sondaggi.

Il più votato del Grande Fratello

Dopo la puntata infuocata di lunedì, torna il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello. Questa sera infatti su Canale 5 andrà in onda una nuova diretta, durante la quale ne vedremo come sempre di belle. Stando alle prime anticipazioni infatti per Lorenzo Spolverato ci sarà un confronto inaspettato e di certo potrebbe accadere di tutto. Non mancherà anche l’esito del televoto, che stavolta però non sarà eliminatorio. I due inquilini più votati infatti saranno immuni dalle prossime votazioni e potranno tirare, almeno per il momento, un sospiro di sollievo. A scontarsi in nomination ci sono Lorenzo, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda. Ma cosa accadrà e chi la scamperà?

Anche in questa occasione noi di Novella abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente del cuore. Ma andiamo dunque a scoprire i risultati. Il meno votato è Bernando, con il 4% dei voti. A seguire troviamo Maxime con il 6%, Amanda con il 41% e Lorenzo, risultato il più amato e il più votato con il 49%.

LEGGI ANCHE: Federica Nargi potrebbe condurre un programma di punta di Rai 1

Secondo l’esito dei sondaggi dunque potrebbero essere Amanda e Lorenzo i più votati del Grande Fratello. Stasera, se il televoto ufficiale dovesse confermare i risultati, la Lecciso e Spolverato potrebbero ottenere l’immunità e salvarsi dalle prossime nomination. Ricordiamo però che attualmente le votazioni sono ancora aperte e il pubblico fino alla diretta potrà votare il proprio inquilino preferito.

Ma cosa accadrà dunque e chi si salverà dal televoto? Non resta che attendere questa sera per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 21:30, naturalmente su Canale 5.