Trovato lo stalker di Federica Panicucci e Michelle Hunziker

Il Giorno, come riferisce nella giornata odierna TGCom 24, ha fatto sapere che sarebbe stato trovato lo stalker che, per diverso tempo, ha intimorito e disturbato le conduttrici Federica Panicucci e Michelle Hunziker. Stando a quanto emerso dai vari accertamenti informatici pare si tratti di un 22enne di Bologna.

In base a quanto riferito dal sito dallo scorso agosto Federica Panicucci ha ricevuto durissimi messaggi minatori (anche di morte) indirizzati a lei e suo figlio. Qualcosa che ha chiaramente spaventato la presentatrice e la sua famiglia. La persona in questione ha più volte scritto “Sparo a te e a tuo figlio”. E non sono mancati anche dei commenti molto forti e di pessimo gusto sui social: “… Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e vi ammazzo a te e a tuo figlio sparandovi…”, questo uno dei tanti riportati da TGCom 24.

Lo stesso ragazzo individuato dalle forze dell’ordine avrebbe infastidito non solo Federica Panicucci, ma anche la collega Michelle Hunziker. Secondo quanto si apprende l’ex moglie di Tomaso Trussardi avrebbe ricevuto dei pesanti messaggi a sfondo sessista e sessuale. Entrambe si sono affidate così agli agenti che, dopo aver svolto un’accurata ricerca, sono arrivati dritti alla persona che in questo lungo periodo si è presa gioco di loro.

Non è la prima volta, purtroppo, che Federica Panicucci e Michelle Hunziker si trovano a vivere una vicenda simile. Stavolta pare la giustizia abbia fatto il suo corso. Il sito fa sapere oltretutto che il 22enne presto potrebbe essere presto rinviato a giudizio dopo quanto accaduto.

Quel che ci si augura dunque sia fatta finalmente chiarezza sull’accaduto e chiusa una volta per tutte questa parentesi. Federica Panicucci e Michelle Hunziker possono intanto iniziare a tirare un sospiro di sollievo dopo la notizia di oggi. Nessuna delle due, al momento, pare aver commentato quanto emerso.

