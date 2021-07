1 Le parole di Federica Pellegrini

Ore di grande gioia le ultime per Federica Pellegrini. La nuotatrice infatti quest’anno ha partecipato per la quinta volta alle Olimpiadi e anche stavolta come era prevedibile le aspettative non sono state deluse. La campionessa infatti si è classificata al settimo posto nei 200 stile libero, conquistando così la quinta medaglia consecutiva nella stessa gara, cosa mai accaduta fino a ora tra le sportive donne. E quest’anno la vittoria ha un sapore più dolce. Sì, perché dopo quest’ultima impresa Federica si ritira ufficialmente dalle Olimpiadi, e già qualche settimana fa la nuotatrice aveva annunciato questa importante decisione.

Dopo una vita passata a nuotare, adesso Federica Pellegrini ha deciso di fermarsi, e dopo una carriera strabiliante è tempo di voltare pagina. Poco fa così, nel corso di un’intervista per Rai Sport, la campionessa mondiale ha dato ufficialmente il suo addio al suo pubblico e a coloro che l’hanno sempre sostenuta. In lacrime così Federica ha manifestato la sua gioia e la sua felicità, facendo commuovere l’intero web, che nel mentre non ha mai smesso di supportarla e sostenerla. Queste le dichiarazioni della Pellegrini in merito alla sua ultima gara e al suo addio:

“Io sono molto contenta, è stato un bel viaggio. Anni e anni di bracciate, ma è stato bello. Me lo sono proprio goduto dall’inizio alla fine. Sono contenta anche del tempo, di essere scesa sotto l’1.56, che è il mio migliore stagionale adesso. Questa è la mia ultima finale olimpica, è il mio ultimo 200 a livello internazionale, ma è giusto così. Io tra qualche giorno farò 33 anni quindi è giusto. Penso sia anche il momento più giusto. Volevo ringraziare tutti. Quelli che mi hanno tifato in questi anni, quelli che si sono svegliati stanotte, la mia famiglia e il mio staff. Sono fiera di essere stata capitana in questi ultimi mesi, perché sono cosciente di lasciare una squadra che non è mai stata così forte. Sono contenta. Ci sarà un bel nuoto nei prossimi anni”.

Ma non solo. Successivamente Federica Pellegrini ha speso anche delle bellissime parole per Matteo Giunta, suo fidanzato e allenatore, facendo per lui una romantica dedica. Andiamo a leggere le sue parole.