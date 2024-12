Sui social, in risposta alle domande dei fan, Federica Pellegrini si è detta contro la giuria e di esserci rimasta male per un motivo: “L’ho trovato poco carino”.

Federica Pellegrini contro la giuria

Su Instagram Federica Pellegrini ha risposto ad alcune delle domande da parte dei fan. Senza tralasciare nulla l’ex nuotatrice è tornata a parlare di Angelo Madonia e ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a non cambiare ballerino fin da subito.

Le affermazioni della Divina arrivano, nemmeno a dirlo, dopo quanto detto da Angelo Madonia a Domenica In, in cui ha svelato la sua versione dei fatti e risposto a distanza a Federica Pellegrini. Ma c’è stato modo per lei anche di parlare di altro.

Tra i tanti quesiti, gli utenti hanno voluto sapere da Federica se le ha dato fastidio che la giuria ha detto in più occasioni che al suo posto ci sarebbe dovuta essere Federica Nargi. La Pellegrini senza peli sulla lingua ha detto ciò che pensa di questa situazione e una frecciatina ai giudici non è certamente mancata:

“Ma secondo me ognuno fa il proprio mestiere. Da un lato è giusto che sia così, il fatto di ribadirlo una seconda volta, mi ha fatto rimanere male. Ma Ballando ha sempre funzionato così e il pubblico è giudice supremo. Io su quella cosa lì alzo le mani”.

Poco dopo Federica Pellegrini ha aggiunto ancora: “Sicuramente che Federica poteva essere più forte di me. Ho visto in tanti, anche peggio di me, salvarsi per il televoto. Non voglio colpevolizzarmi per questo. Mi ha sorpreso il fatto di ribadirlo una seconda volta. Forse l’ho trovato poco carino nei miei confronti”.

“c’è il televoto, che è il pubblico, è il giudice supremo”

"c'è il televoto, che è il pubblico, è il giudice supremo"

la pellegrini mi è piaciuta molto in tutto il percorso a ballando, ma quello che ha detto è falso: spesso il più votato dal pubblico non passa per via della giuria, come nel caso della nargi#BallandoConLeStelle

Al contempo Federica Pellegrini ha ammesso di sapere di non avere possibilità contro Bianca Guaccero. Allo stesso tempo è convinta però che trovandosi in una finale giustamente l’obiettivo era quello di dare il massimo. Ma sapeva comunque di avere un valore tecnico inferiore rispetto alla sua avversaria.

Poi sul suo ultimo insegnante Pasquale La Rocca, ha aggiunto: “È stato molto divertente e mi ha detto ‘divertiamoci e vediamo come andrà’. Come mai Pasquale era giù? Anche per lui è stato un percorso travagliato e si immaginava di arrivare alla finale preparandola in modo diverso. Poi era malinconico perché per lui si è chiuso un percorso fatto di tanti anni“, ha chiuso Federica Pellegrini.