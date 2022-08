Paola Turci ha dovuto annullare il concerto che doveva tenere questa sera, lunedì 29 agosto, presso l’Arena San Domenico. All’evento avrebbero dovuto anche prendere parte Danilo Rossi, Stefano Nanni, l’Orchstra Maderna e gli studenti di Canova. Ma che cosa è successo? Purtroppo la cantante è stata vittima di un incidente. Una caduta e il conseguente trauma cranico, infatti, l’hanno fatta finire in ospedale. Su Facebook, però, ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan. Ecco le sue parole:

Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po' rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano