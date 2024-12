Alcune settimane fa, nel corso di un’intervista, Thomas Ceccon ha lanciato un’inaspettata bordata a Federica Pellegrini. La campionessa adesso ha deciso di intervenire e ha così replicato per la prima volta al suo collega.

La replica di Federica Pellegrini

Come senza dubbio qualcuno ricorderà, diverse settimane fa a lanciare una bordata a Federica Pellegrini è stato Thomas Ceccon. Il campione olimpico, nel corso di un’intervista a Il Corriere della Sera, ha rivelato cosa rappresenta per lui la celebre nuotatrice. Non tutti sanno infatti che i due in passato si sono allenati nella stessa piscina a Verona. La risposta dell’atleta tuttavia ha spiazzato tutti. Ceccon ha infatti dichiarato: “Federica Pellegrini? Per me non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, no”.

Adesso, a distanza di più due mesi da questo episodio, la Pellegrini ha replicato per la prima volta, in maniera ufficiale, alle dichiarazioni di Ceccon. Durante una chiacchierata con La Stampa, la Divina ha affermato di essere rimasta “stupita” dalle parole del suo collega. Ma non solo. Federica ha infatti anche aggiunto: “Non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi”.

Come se non bastasse Federica Pellegrini ha proseguito il suo discorso dichiarando: “Gli ho scritto dopo il record del mondo, c’è un video a Parigi in cui ci abbracciamo. Nella mia ultima stagione abbiamo nuotato le staffette insieme. Che dire? Davanti al nome Federica Pellegrini a qualcuno viene voglia di tirare batoste”.

Insomma la campionessa olimpica non le ha di certo mandate a dire e a distanza di diverse settimane si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Non è chiaro tuttavia se i due atleti abbiano avuto modo di chiarirsi e di lasciarsi quanto accaduto alle spalle.