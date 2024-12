Stanotte è uscita una nuova canzone di Tony Effe e nel brano il rapper afferma di puntare sulla vittoria di Gaia a Sanremo 2025. La cantante così replica con un post sui social.

Per Tony Effe sarà Gaia a vincere Sanremo 2025

Mancano esattamente due mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2025. Solo qualche giorno fa nel mentre Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, ha annunciato i nomi dei 30 Big in gara e non sono mancate le sorprese. Per la prima volta a salire sul palco dell’Ariston sarà anche Tony Effe, che senza dubbio è uno degli artisti del momento. Nel corso del 2024 infatti il rapper ha raggiunto un traguardo dietro l’altro, finendo anche al centro del gossip.

Poche settimane fa infatti il cantante è stato il protagonista di un acceso dissing con Fedez, che a febbraio ritroverà al Festival. Tuttavia Conti ha già assicurato che i due penseranno solo al proprio percorso e che non ci sarà modo di proseguire lo scontro. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore c’è stata una grande sorpresa per tutti i fan del rapper.

Tony Effe ha infatti rilasciato la sua nuova canzone, Pezzi da 100, in collaborazione con Kid Yugi. Proprio all’interno del brano, il cantante afferma di avere le idee chiare e di aver scommesso sulla vittoria di Gaia a Sanremo 2025. Come tutti sappiamo, i due artisti sono stati i protagonisti dell’estate grazie alla hit Sesso e Samba, che ha scalato le classifiche. Adesso entrambi si ritroveranno sul palco dell’Ariston e proprio Tony, nel suo nuovo pezzo, afferma: “Metto 50k sulla vittoria di Gaia”.

Sui social intanto non è tardata ad arrivare la replica della Gozzi. Con un post sui social infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha dichiarato: “Tocchiamo ferro”.

Ma come ci stupiranno i due artisti sul palco dell’Ariston? Lo scopriremo tra due mesi.