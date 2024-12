Altro importante punto di svolta nella trama di Endless Love. Ecco cosa succede nella puntata dell’11 dicembre. Leggiamo insieme le anticipazioni complete.

Anticipazioni Endless Love 11 dicembre

Volete scoprire le anticipazioni di Endless Love dell’11 dicembre? Siete nel posto giusto! Ecco cosa succede nel prossimo episodio:

La puntata si apre proprio con l’incendio che sta mandando in fumo la casa di Nihan e Kemal. Quest’ultimo è l’unico all’interno dell’appartamento e rischia di morire.

Emir arriva sul posto e cerca di dissuadere Nihan dal rischiare la sua vita per salvare Kemal, ma lei non vuole saperne e si getta tra le fiamme.

La scena, piuttosto sentita in Endless Love, termina con l’arrivo di Hakan, che riesce a salvare Kemal, semisvenuto. Lo riesce a portare il salvo.

Hakan che ha dovuto rinunciare a sposare Zeynep a causa di Emir. Trovandosi davanti a lui, gli punta la pistola contro. Cosa accadrà adesso?

Quando va in onda Endless Love

Sapete quando va in onda Endless Love? Anche per questa settimana abbiamo il quadro completo e sappiamo come si svolgeranno le puntate. Ecco qui tutti i dettagli:

Iniziamo con gli appuntamenti quotidiani: dal lunedì al venerdì è possibile seguire la serie turca alle 14:10 ;

al è possibile seguire la serie turca alle ; Resta invariata la prima serata di giovedì alle 21:30 con un nuovo attesissimo episodio;

alle con un nuovo attesissimo episodio; Non manca ovviamente anche la messa in onda di sabato dalle 14:45, per poi lasciare spazio a Verissimo.

Ricordiamo per chi se lo fosse perso, che stiamo attualmente guardando la seconda stagione di Endless Love e capiremo come finisce e cosa ci riserverà il finale non appena possibile!

Dove vederlo in TV e streaming

Terminiamo infine con lo scoprire dove vedere Endless Love in TV e in streaming.

In televisione vi basta semplicemente collegarvi su Canale 5, seguendo la scheda con orari e giorni indicati.

Se invece trovate più comodo lo streaming o magari vi trovate fuori casa, c’è la soluzione con Mediaset Infinity. Potete scegliere se utilizzare il sito, app o smart TV, in base alla vostre esigenze o preferenze.

La piattaforma permette di effettuare l’accesso o registrazione e poi darvi modo di vedere tutte le puntate dell’amata dizi turca!