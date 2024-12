Dopo l’infortunio del mese scorso, questa sera Nina Zilli è tornata a Ballando con le Stelle in occasione della puntata del ripescaggio. La cantante tuttavia nel corso delle prove si è fatta nuovamente male e in diretta ha annunciato il ritiro definitivo.

Nina Zilli lascia Ballando con le Stelle

Chi segue Ballando con le Stelle sa bene che il mese scorso, a seguito di un infortunio, Nina Zilli è stata costretta a ritirarsi dal talent show. In queste settimane dunque la cantante è stata a riposo e in questi giorni è tornata all’interno del programma per prepararsi alla puntata di questa sera, durante la quale ci sarà un ripescaggio. La Zilli, entusiasta di tornare in pista, ha così affermato:

“Le costole sono sempre rotte. Si aggiusteranno con molta calma. I dolori però sono un ricordo lontano, quindi mi sento pronta. Uno stop a un certo punto era necessario. Vedere il mio corpo reagire però mi ha dato una carica incredibile. Sono molto gasata di ricominciare”.

Poco dopo però è arrivata l’amara sorpresa. Milly Carlucci infatti ha annunciato in diretta che ieri mattina, nel corso delle prove, Nina Zilli si è fatta nuovamente male e a seguito di altri accertamenti ha scoperto di avere una grossa contusione e un’altra costola incrinata. Questa sera dunque la cantante non potrà esibirsi e ha annunciato il ritiro definitivo dalla gara.

Non sono mancate le lacrime per la Zilli, che ha così dovuto rinunciare alla possibilità di rientrare in gara.