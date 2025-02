Su X, ex Twitter, si sta facendo largo la notizia che Federico Cesari, attore di SKAM Italia, sarà presto papà. Scopriamo quindi se queste voci sono fondate e perché molti utenti ne sono convinti.

Federico Cesari potrebbe presto diventare padre

Tra le fila di X, sono tantissimi gli utenti in visibilio per via di un’unica notizia: Federico Cesari, il nostro Martino in SKAM Italia, diventerà papà. Ma da dove è partito questo gossip e cosa c’è di vero?

Tutto è iniziato quando alcuni fan dell’attore hanno notato un particolare slideshow tra le sue foto “taggate” di Instagram. Qui una sua amica ha infatti caricato una serie di foto assieme all’attore e a Camilla Page, sua compagna.

In queste foto la ragazza sembrerebbe proprio in dolce attesa, come dimostrerebbe il presunto pancione che pare sbucare da sotto il suo maglione aderente.

La conferma sembra arrivare anche da una serie di foto di laurea (o forse di dottorato) postate sul profilo di Camilla Page, in cui la ragazza potrebbe sembrare incinta.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, ci sono ben 5 Big in gara che hanno già vinto il Festival

Al momento non possiamo confermare che effettivamente Federico Cesari diventerà presto papà, perché nessuno dei diretti interessati ha ancora fatto un annuncio pubblico sulla questione. Ciò che è sicuro è che i fan di SKAM si sono accorti di questi scatti e sono subito saltati a conclusioni decise, postando tweet nostalgici che ricordano le prime stagioni della serie TV.

Se così dovesse essere vi riporteremo prontamente la notizia, e vi consigliamo di attendere le parole di Federico e Camilla prima di dare per assodato quanto si sta vociferando su Twitter.