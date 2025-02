La madre di Belen Rodriguez è intervenuta sui social dopo che i fan della showgirl hanno espresso la loro preoccupazione sul suo stato di salute. Ecco tutto quello che sta succedendo in queste ore.

La madre di Belen Rodriguez risponde

Spesso parliamo di Belen Rodriguez in relazione alla sua vita sentimentale ma oggi non vogliamo raccontare di nessuna presunta nuova fiamma o del suo storico ex Stefano Di Martino. Il web si è concentrato sulla showgirl per il semplice fatto che a molti sembra essere dimagrita rispetto al solito e per tale ragione hanno cominciato a preoccuparsi.

Qualcun ha ipotizzato che la causa sarebbe potuta essere di ciò che aveva vissuto il padre lo scorso anno. Gustavo era rimasto gravemente ustionato per colpa di un incendio e per tale ragione aveva dovuto essere portato in ospedale molto velocemente.

Tuttavia, a rompere il silenzio ci ha pensato la madre Veronica Cozzani rispondendo ad alcuni commenti dei fan sui social. “Belen è una donna magra“, ha subito esclamato la mamma della conduttrice assicurando che non c’è niente che non vada: “Quando era piccola la chiamavamo ‘spaghetti’. Te lo dico che sono la mamma“.

Inoltre, la Cozzani ha anche ribadito il fatto che la TV aggiunge un po’ di peso a chiunque e quindi se si vede Belen Rodriguez in foto o dal vivo sembra per forza di cose più magra. In realtà, questo è il peso normale che ha sempre avuto e non c’è nulla di strano: “In TV sei sempre più ‘gordita’“.

Tutti i fan di Belen possono dormire sonni tranquilli perché sta bene e non c’è nulla di cui preoccuparsi, come riporta anche i sito Gossip e TV. La conduttrice al momento si sta concentrando molto sulla sua carriera televisiva tra Only Fun sul NOVE e Amore alla prova su Real Time.