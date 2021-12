1 Federico Chiesa e Benedetta Quagli si sono lasciati?

Cosa succede nella vita sentimentale di Federico Chiesa? È ciò che si chiedono i fan del calciatore della Juventus e della Nazionale. I sostenitori della coppia sono convinti che le cose con la fidanzata Benedetta Quagli non vadano bene e che addirittura la loro relazione sia giunta al capolinea.

Motivo? I più attenti hanno notato che il calciatore ha tolto dalle storie Instagram in evidenza gli scatti con la sua fidanzata Benedetta Quagli. Federico Chiesa aveva conservato, infatti, i momenti più belli insieme alla sua dolce metà, ma adesso sono spariti dal suo profilo social. Ma ora sono spariti. Si tratta di un caso o c’è qualcosa sotto che non sappiamo?

Della rottura tra Federico Chiesa e Benedetta Quagli, però, non vi è assoluta certezza. I fan sembrano esserne certi, ma non ci sono prove schiaccianti a dimostrarlo. Nessuno dei due si è espresso a riguardo e, oltretutto, dai loro account comunque sono presenti diversi post che li ritraggono, anche se datati al mese di Novembre. Nulla di recentissimo, insomma. Sbirciando sul profilo della ragazza l’ultimo scatto risale al 18 novembre 2021, mentre dal profilo di Federico Chiesa l’ultima foto che li vede insieme è del 7 novembre 2021. Questo potrebbe essere un indizio, ma potrebbe anche significare nulla.

C’è da dir però, tra le altre cose, che Federico Chiesa e Benedetta Quagli continuano a seguirsi su Instagram, dunque non è detto che tra loro sia finita come si dice sul web. Semplicemente potrebbero aver cancellato le storie in evidenza per altri motivi a noi sconosciuti. In attesa di capire se i due usciranno o meno allo scoperto, andiamo a vedere le ultime news che riguardano il giocatore della Juventus, dall’infortunio che l’ha colpito alle notizie di calciomercato…