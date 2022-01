1 I prezzi dei saloni di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style è salito alla ribalta nel momento in cui è approdato su Real Time con il suo programma Il Salone delle Meraviglie.

Questi centri sono sparsi in tutta Italia e molto spesso si è discusso dei prezzi considerati elevati che sembrerebbero avere.

L’Hair Stylist apre il primo negozio, quindi, as Anzio. In seguito costruisce la sua catena arrivando a Milano, in Sardegna, a Napoli e a Roma.

Ma quali sono le tariffe dei suoi saloni? Andiamo a vedere tutti i prezzi come riporta anche The Social Post…

Il taglio di capelli e la piega

Federico Fashion Style e i prezzi del taglio

Quelli che vi riportiamo di seguito sono i prezzi del salone di Milano.

I tagli effettuati da lui in persona arrivano a 48 euro, mentre se effettuati da un dipendente il prezzo scende a 40 euro.

Lo shampoo più la piega, invece, sono 35 euro.

Ma non finisce qui. Se voleste farvi il colore?