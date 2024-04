Federico Fashion Style disperato per l’affidamento della figlia: “La vedo due weekend al mese e tre pomeriggi”

NEWS

Debora Parigi | 27 Aprile 2024

Federico Fashion Style

Di nuovo ospite di Verissimo, Federico Fashion Style ha parlato dell’aggressione omofoba che ha subito. Ma poi è tornato sull’argomento legato all’affidamento della figlia che vede pochi giorni al mese e può sentire al telefono solo in orari stabiliti.

Il racconto di Federico Fashion Style sull’affidamento complicato della figlia

Nella puntata di questo pomeriggio, sabato 27 aprile, di Verissimo è stato ospite di Silvia Toffanin Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style. L’hair stylist ha parlato principalmente della terribile vicenda di cui è stato vittima: un’aggressione omofoba. Ha infatti raccontato nel dettaglio tutto quello che è successo e la paura anche che vive ogni giorno.

Ma nella parte finale dell’intervista Silvia Toffanin è anche tornata sull’argomento separazione. Come sappiamo, infatti, Federico si è lasciato dalla compagna di una vita Letizia a causa del suo coming out. I due hanno anche una figlia, Sophie, che oggi ha 7 anni. E proprio l’affidamento della bambina è un tema spesso al centro degli interventi del parrucchiere.

In pratica per molto tempo Federico Fashion Style non ha potuto vedere e sentire la figlia. Adesso c’è una causa in corso col tribunale e una sentenza non ancora definitiva da parte del giudice che gli permette di vedere la bambina, ma davvero poco. “Il papà può chiamare la figlia la mattina alle 8 e la sera alle 8. Io ho la sveglia nel cellulare per chiamare mia figlia alle 8 di mattina e alle 8 di sera perché la mia ex compagna non risponde al telefono”, ha raccontato alla Toffanin.

I due non hanno una separazione di serenità, nonostante lui avesse voluto così. E infatti ha aggiunto che si tratta totalmente di aspetti economici. Attualmente Federico vede sua figlia 2 weekend al mese e 3 pomeriggi per 4 ore. “Sentire mia figlia che dice ‘papà ma il giudice quando ci fa vedere, perché non posso venire con te a Napoli, a Milano?’ E io non so cosa risponderle. Io al posto della mamma sarei andato contro a quello che diceva il giudice perché sono un bravo papà e lei lo sa. E quindi se la bambina viene con me un weekend a Napoli non ci vedo nulla di male. E invece lei si attiene a quello che dice il giudice”.

Federico Fashion Style ha anche aggiunto di quanto la stessa bambina soffra della situazione: “Il problema vero è che non fa star male me, ma fa star male la bambina. Perché la bambina ogni volta che io la riaccompagno a casa anche davanti ai suoi occhi piange disperata che vuole rimanere con me”. Presto comunque ci sarà la sentenza definitiva sull’affidamento e lui spera di fare grandi passi in avanti.