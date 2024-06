NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Giugno 2024

Amici 23

In queste ore gli ex allievi di Amici Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni, che in passato sembrerebbero aver avuto una storia, sono stati avvistasti insieme a una sfilata.

I due ex ballerini di Amici al centro del gossip

Chi segue Amici di Maria De Filippi sa bene che spesso alcuni allievi finiscono anche al centro del gossip e del pettegolezzo, per via delle loro vite private. Ed è anche quello che è capitato a due ex protagonisti del talent show, che in queste ore sono tornati al centro dell’attenzione. Di chi parliamo? Nientemeno che di Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni. Non tutti forse sanno che qualche mese fa si è mormorato che in passato i due ballerini abbiano avuto un flirt, risalente apparentemente a qualche anno fa, prima che l’ex allieva del talent show entrasse nella scuola e avesse un flirt con Mattia Zenzola.

Ciò nonostante i due giovani artisti non hanno mai confermato i rumor, che a oggi dunque rimangono tali. In queste ore però qualcosa ha alimentato le voci di corridoio, che hanno ripreso a fare il giro del web. Maddalena e Nicholas sono stati infatti avvistati a una sfilata e si sono poi mostrati insieme sui social.

A quel punto i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi sono nuovamente finiti al centro del gossip e i più maliziosi del web hanno prontamente parlato di un ipotetico ritorno di fiamma. Tuttavia a oggi non sappiamo cosa stia accadendo in realtà tra la Svevi e Borgogni. Ricordiamo infatti che i due ballerini non hanno mai confermato i pettegolezzi sul loro conto e di conseguenza tra loro potrebbe esserci solo ed esclusivamente un’amicizia.

Nel frattempo sia Maddalena che Nicholas sono pienamente concentrati sulle rispettive carriere e senza dubbio sentiremo ancora parlare per molto dei due giovani artisti.