Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Federico Fashion Style

Su Instagram in lacrime Federico Fashion Style rivela di essere rimasto senza una casa. Il racconto dell’hairtylist

Le lacrime di Federico Fashion Style

“Momento brutto”, così l’ha definito Federico Fashion Style il periodo che sta attraversando, svelando subito il motivo. Il noto hairstylist, infatti, a breve dovrà lasciare la sua casa. Per questo ha voluto sfogarsi un po’ con i suoi sostenitori, lasciandosi andare alle lacrime.

L’abitazione è quella in cui è nato e cresciuto e che i suoi genitori hanno costruito con sacrificio, lasciandola poi a lui. Federico Fashion Style, poi, con il tempo, l’ha sistemata a suo gusto in base ai suoi guadagni e di essersi formato da solo senza chiedere nulla in cambio:

«Io non mi ricordo di essere mai uscito a 18 anni in discoteca o di essere andato troppo in giro, ho sempre lavorato e voluto seguire la mia strada, fare il parrucchiere. Ho scelto tutto qua dentro, perché era la casa dei miei sogni», ha raccontato ancora su Instagram, Federico Fashion Style mentre piangeva.

La stoccata all’ex

Non è mancata poi una stoccata da parte di Federico Fashion Style a chi vuole solo distruggerlo: «Io sono distrutto. Sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli».

A quel punto Federico Fashion Style ha spiegato che da ora in poi dovrà vedere sua figlia a casa di sua madre o di qualcuno che lo ospiterà, dato che non ha più una casa.

Federico ha fatto presente il perché il giudice ha deciso di affidarla alla sua ex compagna: “Vive tra Roma e casa della madre e io devo andare via da casa mia, perché il giudice ha deciso di affidarla a lei. Ma dov’è la giustizia? Lei ha deciso di andare via da qui, dove c’è tutto di me. Spero solo di trovare adesso la mia casa, il mio posto sicuro».

Vedremo dunque quale sarà da qui in avanti la prossima sistemazione di Federico Fashion Style.