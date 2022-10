La somiglianza tra Federico Nicotera e Manila Nazzaro

L’edizione 2022/2023 di Uomini e Donne ha visto l’introduzione di due nuovi tronisti e due troniste. Nel primo caso si tratta di Federico Dainese e Federico Nicotera. Per quanto riguarda le ragazze, invece, parliamo di Federica e Lavinia. In questo caso, però, ci concentriamo soltanto su Nicotera. Il percorso del tronista all’interno del dating show sta proseguendo, ma al momento non è quello che ci interessa. A colpire è stata una grande somiglianza con Manila Nazzaro, ex concorrente del GF Vip 6.

Qui sotto, infatti, possiamo vedere un video dove vengono messi a confronto. Occhi azzurri, sguardo molto simile e quasi lo stesso colore di capelli. Anche qualcosa nella fisionomia del resto del viso richiama l’ex gieffina secondo alcuni. Voi siete d’accordo? Be ne eravate resi conto? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo, come abbiamo accennato poc’anzi Federico sta cercando la sua anima gemella. Di seguito possiamo leggere ciò che sta cercando in una compagna.

Sono una persona esigente. Ho un lato del carattere che è un po’ fumantino, tendo a sbroccare. Sono una persona di base buona, di cuore. Accanto a me voglio una donna forte, con la propria identità, che sappia cosa vuole nella vita, per lei devo rappresentare un valore aggiunto. Una donna che possa starmi vicino, che sia presente con me, ma che allo stesso tempo mi sfugga. Il mio sogno è quella di costruire una famiglia da giovane.

Vedremo prossimamente se Federico Nicotera riuscirà a realizzare il suo sogno. Il tronista è ancora molto giovane: “Ho 25 anni, vengo da Roma e sono un ingegnere aeronautico. È un lavoro di grande responsabilità“. Non lo spaventano gli impegni e le responsabilità: “Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire in nottata inoltrata“. Seguiteci per altre news.

