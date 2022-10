1 Interviene Tommaso Zorzi

In queste ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stato infatti beccato in discoteca mentre baciava un misterioso ragazzo, di cui al momento non si conosce l’identità. A quel punto il web si è letteralmente scatenato e secondo i più questa sarebbe la conferma definitiva che proverebbe la fine della relazione con Tommaso Stanzani, di cui si parla ormai da qualche settimana. Nel mentre poco fa proprio Zorzi su Instagram ha commentato con ironia quanto accaduto in discoteca e questo bacio che sta facendo discutere il web. Ecco le sue parole:

“Buongiorno. Com’è andata questo weekend? Io nulla, rimasto a casa. Non ho fatto niente”.

Perché Tesoro, è successo qualcosa???⚰️🤣⚰️

Una tranquillissima domenica di fine ottobre💘#tommasozorzi pic.twitter.com/BTaDFIy2OM — SOLE_LUNA💥Over the Parts💥 (@SOLELUNA212) October 24, 2022

Pochi giorni fa intanto, nel corso di una lunga intervista per FanPage, Tommaso Zorzi ha anche svelato il motivo per cui non vuole parlare della sua vita privata. Ecco cosa ha raccontato il conduttore in merito:

“Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”.

Nel mentre Tommaso Zorzi ha anche svelato come è cambiata la sua vita dopo il Grande Fratello Vip 5, per poi parlare della seconda stagione di Drag Race Italia. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.