1 La dedica di Federico Rossi

Nella mattinata odierna, dopo giorni di dubbi e indiscrezioni, è arrivata la conferma che Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono ufficialmente lasciati. Una doccia fredda per i tanti fan che speravano in un futuro roseo. Ma a quanto pare si tratta di una scelta condivisa e presa di comune accordo, come fatto sapere dall’influencer e vincitrice del GF Vip 4.

Già in passato i due si erano presi una pausa, ma non si erano mai persi di vista. Paola c’è stata nel momento più buio e difficile per Federico, per poi decidere di ritornare insieme e riprovarci, ancora una volta. Adesso, però, sembra essere definitiva. Ultimamente Paola Di Benedetto e Federico Rossi non si vedevano più insieme. Questo è stato uno dei tanti campanellini d’allarme che ha insinuato dei dubbi tra i fan.

Eppure a Verissimo, di recente, avevano dimostrato di essere una coppia molto affiatata e unita. Sempre nel corso di quell’intervista Silvia Toffanin aveva chiesto se era in programma il matrimonio. Federico Rossi aveva precisato che lui e Paola Di Benedetto volevano viversi la loro storia pian piano e capire insieme fin dove potesse arrivare. In quell’occasione il cantante rivolgendosi a lei aveva detto anche: “A prescindere da come andrà tra noi, come ti ho sempre detto, io per te ci sarò sempre!”.

Quel giorno sembra essere arrivato e Federico Rossi è stato di parola. Tanto che dopo l’annuncio di Paola Di Benedetto su Instagram, nel pomeriggio ha deciso anche lui di rompere il silenzio. Non ha scritto alcun tipo di annuncio, ma solo una dedica per quella che ormai è la sua ex fidanzata:

“Ci sarò sempre”, ha scritto Fede.

A fare da sfondo a queste parole, uno scatto che ritrae Paola Di Benedetto in auto, assorta nei suoi pensieri.

La storia Instagram di Federico Rossi

Così, quindi, Federico Rossi ha reso nota la notizia della rottura con Paola Di Benedetto. Il cantante ha deciso di far fede a quelle famose dichiarazioni. E non è poco! Ma andiamo a rileggere invece cosa ha scritto l’influencer questa mattina…