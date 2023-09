Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Settembre 2023

Federico Rossi

In diretta su Instagram Federico Rossi stuzzica il suo ex partner lavorativo, Benji. Ecco cosa ha detto il cantante

Federico Rossi stuzzica Benji

Il rapporto tra Federico Rossi e Benji (Benjamin Mascolo) si è non poco raffreddato. Le recenti interviste rilasciate da entrambi hanno evidenziato proprio il loro definitivo allontanamento. Ieri sera Fede ha realizzato una diretta su Instagram in cui ha un po’ stuzzicato il suo ex partner di lavoro.

Come approfondiremo in seguito, Federico Rossi ha parlato dei tre concerti evento che terrà a dicembre ed è stato sommerso da mille domande. All’artista hanno chiesto infatti se nel suo repertorio sono comprese anche le canzoni che ha interpretato con il suo ex collega e amico Benji. Ma a quanto pare potrebbe non essere così, o forse sì:

“Se in concerto canterò qualche canzone di Benji e Fede? Ma chi sono? Non lo so, glielo devo chiedere prima. Gli devo chiedere se posso prendergli le canzoni e cantarle“. Sembra palese che la stoccata di Federico Rossi sia riferita al fatto che Benji ha rivisitato il loro pezzo storico, Dove e Quando, ma in duetto con i Finley.

Fede annuncia il Private Show

Come dicevamo Federico Rossi ha annunciato il Private Show. Si tratta di tre concerti intimi in cui tornerà sul palco. Gli eventi sono previsti a dicembre. Ecco le sue parole a riguardo su Instagram: “Finalmente ci rivediamo. Tre eventi esclusivi per ritornare a cantare tutti insieme, non vedevo l’ora!”.

Nei live, che si terranno a Modena, Roma e Milano, il cantante canterà tutte le canzoni del suo repertorio, a partire dalle ultime hit. Pensiamo per esempio all’ultimo brano lanciato “Fiore sulla Luna”, ma anche al successo “Maledetto mare”, che abbiamo conosciuto nel corso dell’estate.

Siete fan di Federico Rossi e volete seguirlo nei suoi concerti? I biglietti sono presenti per la vendita online. Intanto, oltre alle date che vi mostriamo qui a seguire, i supporter sperano di poterne avere delle altre al calendario di questo mini tour: