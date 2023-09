Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Settembre 2023

Ilary Blasi

La frecciatina di Ilary Blasi

Ilary Blasi nelle scorse ore si è recata da sua sorella Melory e da questo incontro ne è scaturito un siparietto che non è sfuggito agli utenti del web. Alcuni di loro infatti sono certi si tratti di una palese stoccata. Ma partiamo per ordine.

“Quindi dopo ce vedrò meglio? Spierò anche meglio?”, ha chiesto ironica Ilary Blasi rivolgendosi a sua sorella Melory durante la visita oculistica. Il momento è stato ripreso dal telefono della conduttrice e condiviso su Instagram. I più l’hanno interpretato come una frecciatina rivolta all’ex marito Francesco Totti.

“quindi dopo ce vedrò meglio?spierò anche meglio?” la amo jajajajaja pic.twitter.com/ljYoG577GZ — francio✨ (@httpbenzoash) September 22, 2023

La bordata di Ilary Blasi oltre a coinvolgere Francesco Totti dovrebbe essere riservata anche all’attuale compagna di quest’ultimo Noemi Bocchi. L’ex calciatore della Roma e la sua fidanzata, infatti, nei giorni scorsi si sono recati allo Stadio Tre Fontane per assistere alla partita. A giocare per il Frosinone Primavera il figlio del Pupone, Cristian. Serviva quindi un tifo bello caldo e sentito. Insieme a Totti e Noemi anche due amici della coppia.

A presenziare al match anche Ilary Blasi, accompagnata invece dalla fidanzata di suo figlio, Melissa. Evidentemente né Francesco né Noemi si aspettavano di ritrovare lì la conduttrice e l’hanno scoperto per caso. Come? L’amica della Bocchi le ha mostrato il telefono e la storia pubblicata dalla Blasi su Instagram. Le immagini hanno fatto il giro del web e sono state riprese dalle telecamere di Sport Italia.

A distanza di alcuni giorni dal fatto, oggi se ne torna a parlare. Questo perché, secondo i più, avrebbe spinto Ilary Blasi a fare la battuta che abbiamo potuto sentire nel video. Un modo come un altro, secondo gli utenti, per rispondere al suo ex marito Francesco Totti e a Noemi Bocchi.

Le immagini sono state condivise dagli utenti e non è mancata l’ironia del popolo della rete a riguardo.