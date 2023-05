NEWS

Nicolò Figini | 16 Maggio 2023

Fedez

Chi c’è a Muschio Selvaggio con Fedez

Da settimane ormai si parla del rapporto tra Fedez e Luis Sal. I due sono amici da diverso tempo e ormai da anni conducono il podcast Muschio Selvaggio insieme. Da un po’, tuttavia, Luis non si è più visto alla conduzione del programma con il rapper e molti fan hanno iniziato a chiedersi se forse è successo qualcosa tra loro.

A inizio aprile 2023 Luis è tornato sui social con un nuovo video su YouTube nel quale si mostrava in Francia, durante gli scontri di Parigi, mentre mangiava dei croissant in varie pasticcerie. Di conseguenza diversi fan hanno pensato che si stesse prendendo del tempo per registrare alcuni video e ancora oggi non è un’ipotesi da escludere.

Successivamente Striscia la Notizia ha consegnato un Tapiro d’Oro a Fedez e gli hanno posto delle domande anche su questa questione. Dopo una breve pausa, infatti, era tornato a registrare Muschio Selvaggio da solo e la sua replica è stata:

“In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone”.

Nella puntata caricata su YouTube ieri, tuttavia, Fedez non è più da solo e adesso ha un nuovo co-conduttore accanto a lui. Si tratta di Davide Marra, in arte Mr. Marra, uno degli streamer più famosi in Italia. Sarà una presenza fissa da ora in poi? Oppure sarà presente provvisoriamente mentre si attende il ritorno di Luis Sal? Staremo a vedere.

