Andrea Sanna | 16 Maggio 2023

Dopo il dito medio ed essere scappata durante la finale dell’Eurovision, La Zarra in un’intervista radiofonica si giustifica

L’Eurovision Song Contest si è concluso da pochi giorni, ma non le polemiche intorno a La Zarra. La rappresentante della Francia ha fatto molto parlare di sé per il dito medio a favore di telecamera dopo i 54 punti ottenuti al televoto, ma non solo. Poco prima della proclamazione della vincitrice, la cantante ha abbandonato lo studio.

Questi gesti di La Zarra hanno provocando grande clamore sui social e sui giornali e non sono mancate aspre contestazioni. Ma lei giustifica il tutto, spiegando come sono andate realmente le cose. In un’intervista radiofonica l’artista ha dato una motivazione che ha fatto storcere ancora di più il naso ai fan dell’Eurovision Song Contest.

Sicura di sé e certa della sua posizione, La Zarra ha fatto sapere quanto segue: “Me ne sono andata semplicemente perché stiamo sedute per lunghe ore e la mia vescica è molto piccola. Ho dovuto alzarmi per fare i miei bisogni. Sono andata in bagno di corsa! Una giustificazione? Questa è la verità, dovevo andare e quindi mi sono alzata”.

Ma non solo, perché La Zarra ha voluto porre fine anche alle critiche sul dito medio fatto nel corso della diretta in mondovisione: “La polemica per la mia mano? Sì, ho letto quello che dicono. Anche se rappresento la Francia, ho anche una doppia cultura. Non si tratta di un gesto negativo. Anzi. È solo un gesto di delusione che usiamo tra amici”.

Sempre riguardo alle sue origini La Zarra ha spiegato di essere canadese, ma di avere sempre amato la Francia. Quando è arrivata infatti si è così tanto innamorata da voler restare. Adesso la cantante vive a Parigi insieme a sua figlia e si trova molto bene. Si definisce una donna francese a tutti gli effetti.

La Zarra si sarà giustificata e ha tentato di chiudere la polemica che l’ha travolta, ma non tutti sembrano credere alle sue parole.