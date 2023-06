NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Giugno 2023

Parla Francesca Pascale

Sono passate alcune ore da quando è arrivata la triste notizia della morte di Silvio Berlusconi, e sui social in molti stanno ricordando con affetto l’amato Presidente. Poco fa a rompere il silenzio per la prima volta è stata anche Francesca Pascale, che ha commentato la scomparsa del suo ex marito. Come è noto i due sono stati legati sentimentalmente per 10 anni, e solo nel 2020 è avvenuta la separazione ufficiale. La Pascale, oggi sposata con Paola Turci, intervistata da Repubblica ha così rilasciato alcune dichiarazioni, a seguito della morte di Berlusconi. Queste le sue parole:

“È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò. Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega. […] Ora è un po’ come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante. E poi non voglio rischiare di ferire nessuno. Non la persona che amo e che è al mio fianco, perché ferirei me stessa. E nessuno dei familiari di Silvio Berlusconi che ho sempre rispettato profondamente. Ma certo è stato anche una guida”.

E ancora Francesca Pascale aggiunge:

“Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi. Ed io investita di tutto, ovvio. Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui”.

Domani nel mentre presso il Duomo di Milano si svolgeranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, ai quali prenderanno parte alcune delle più alte cariche del nostro paese, dal Presidente Mattarella a Giorgia Meloni. In merito all’ultimo saluto al leader di Forza Italia, Francesca Pascale aggiunge:

“Sarò una dei tanti a salutarlo. Una donna che ha fatto un suo percorso, è andata per la sua strada, serena. Ma lui aveva un suo amore per la vita, credo che in fondo lo capisse”.