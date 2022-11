NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Novembre 2022

Fedez

Fedez in diretta sui social fa ascoltare in anteprima il suo nuovo singolo: ecco quando esce e come si intitola.

Arriva il nuovo singolo di Fedez

È un periodo intenso e pieno di soddisfazioni questo per Fedez. Come sappiamo infatti negli ultimi mesi il cantante è tornato a sedere dietro al bancone di X Factor, dove sta ricoprendo il ruolo di giudice dopo qualche anno di assenza. Attualmente sono ancora due gli artisti che il rapper sta seguendo, Linda e gli Omini, che hanno conquistato il pubblico del talent show. Contemporaneamente Federico si è dedicato insieme a sua moglie Chiara Ferragni alle riprese della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, che debutterà su Prime Video nel 2023. In più l’artista milanese non ha tralasciato la sua musica, e dopo essere stato il re dell’estate con la sua hit La Dolce Vita, in collaborazione con Tananai e Mara Sattei, è tornato in studio per incidere nuovi brani.

Già qualche settimana fa Federico aveva annunciato l’arrivo di un nuovo singolo, che adesso sembrerebbe essere più vicino che mai. Questa mattina infatti in diretta sui social, il cantante ha fatto ascoltare in anteprima qualche secondo della canzone, che dovrebbe intitolarsi Crisi di Stato. Naturalmente lo spoiler del marito di Chiara Ferragni non è passato inosservato e ha attirato l’attenzione del web.

Ma quando esce il nuovo singolo di Fedez? Il brano, già attesissimo dai fan, sarà presentato in esclusiva durante la finale di X Factor, che si terrà il prossimo 8 dicembre al Mediolanum Forum di Assago. In seguito il pezzo sarà disponibile per l’ascolto su tutte le piattaforme streaming. Ci sono senza dubbio aspettative altissime sul nuovo brano di Federico, che di sicuro verranno ripagate nel migliore dei modi.

Spoiler Man #Fedez ha fatto ascoltare – in anteprima durante una diretta Instagram – il provino del nuovo singolo che sarà presentato alla Finale di #XF2022 l’8 dicembre pic.twitter.com/Ol86rAYfZy — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 29, 2022

Non resta che attendere ancora qualche giorno dunque per ascoltare Crisi di Stato, il nuovo singolo del rapper. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sui Ferragnez, e non solo.