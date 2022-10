Chi è Davide Cagnes de Il Collegio 7? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello sappiamo su Davide Cagnes, alunno de Il Collegio 7, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e in particolare su Instagram e TikTok.

Chi è Davide Cagnes

Nome e Cognome: Davide Cagnes

Data di nascita: 2005

Luogo di Nascita: Montebelluna (TV)

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @davide._.cagnes

Profilo TikTok: @davide.cagnes

Davide Cagnes età e biografia

Scopriamo la biografia di Davide Cagnes. L’alunno de Il Collegio 7 nasce nel 2005 a Montebelluna. La sua età è dunque di 17 anni. Non sappiamo però quale sia la sua data di nascita esatta.

Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Si definisce un casinista in classe, e il re delle discoteche, che lui definisce la sua “seconda casa”. Ha una grande passione per la musica neomelodica, con la quale cerca di far colpo sulle sue ragazze.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

I fan del docu reality di Reai 2 si chiedono se Davide Cagnes abbia una fidanzata.

Tuttavia a oggi l’allievo de Il Collegio 7 sembrerebbe essere single.

Il sogno di Davide è quello di diventare parrucchiere e di aprire un salone con sua madre.

Vi chiedete dove seguirlo sui social e su Instagram? Andiamo a scoprirlo.

Dove seguire Davide Cagnes: Instagram e social

Vi chiedete se Davide Cagnes abbia i social e Instagram? La risposta è sì.

L’alunno de Il Collegio 7 ha un profilo attivo.

Davide ha anche una pagina TikTok.

Scopriamo di più adesso sulla sua partecipazione all’interno del docu reality di Rai 2.

Davide Cagnes a Il Collegio 7

Il Collegio 7 parte ufficialmente su Rai 2 martedì 18 ottobre. La nuova edizione del fortunato docu reality si svolgerà nel 1958, e anche stavolta ne vedremo di belle. A far parte del cast c’è anche Davide Cagnes, che ha deciso di mettersi alla prova con questa esperienza.

In particolare i genitori di Davide si augurano che il programma possa cambiare Davide, che al momento pensa solo al divertimento, alle discoteche e alle ragazze. Ma cosa accadrà durante il suo percorso?

In attesa di scoprirlo, andiamo a fare la conoscenza di tutti gli alunni de Il Collegio 7.

Gli alunni de Il Collegio 7

Non solo Davide. A far parte del cast di alunni de Il Collegio 7 troviamo anche:

Vediamo cosa sappiamo sul percorso di Davide a Il Collegio 7.

Il percorso di Davide a Il Collegio 7

Per la prima volta Davide Cagnes entra a Il Collegio 7 martedì 18 ottobre, dando il via al suo percorso. Il giovane alunno del docu reality riuscirà a mettere la testa a posto come sperano i suoi genitori? Non resta che attendere per scoprirlo.

1^ e 2^ puntata: Come i suoi compagni anche Davide è stato costretto a mettersi alla prova e attenersi alle regole (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.