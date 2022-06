Gli audio pubblicati da Fedez

Sappiamo tutti che Fedez è stato operato di un tumore al pancreas non molto tempo fa. Lo aveva annunciato su Instagram e poi ha riportato tutto il suo percorso sui social. In queste ultime ore ha fatto un passo in più condividendo con tutti i suoi fan qualcosa di davvero molto intimo ed emotivamente forte. Stiamo parlando delle sue sedute dallo psicologo poco dopo aver scoperto del male che lo stava affliggendo. Nelle Stories del social fotografico, infatti, scrive:

Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio.

Fedez ha pubblicato gli audio registrati durante la seduta dallo psicologo il giorno stesso in cui ha scoperto di aver il tumore #fedez pic.twitter.com/kUPLb7kB8P — disagiotv (@disagio_tv) June 12, 2022

A questo punto Fedez pubblica il primo audio nel quale lo sentiamo piangere e scrive: “Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore“. Il rapper prosegue postando una foto di Vittoria e Leone: “Siete la cosa più preziosa che si possa desiderare in un’intera vita“. E in seguito arrivano le parole su Chiara Ferragni in un secondo audio: “E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti“.

Federico, quindi, conclude le Stories in questo modo:

Prendete queste mie esternazioni come meglio credete. Voglia di condividere, manie di protagonismo o narcisismo fine a se stesso. Non me ne frega molto. Vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile sappia che è tutto normale, provare determinate sensazioni. Non siete soli, non siete strani. Là fuori c’è a chi può far bene tutto questo. E tanto mi basta. Scusate l’asciugo, buona domenica.

