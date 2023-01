NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Gennaio 2023

Fedez

Secondo le ultime indiscrezioni, Fedez starebbe per debuttare in Rai con una striscia quotidiana del suo podcast Muschio Selvaggio.

L’indiscrezione sul podcast di Fedez

Come ormai tutti sappiamo i Ferragnez stanno per sbarcare a Sanremo. Proprio Chiara Ferragni infatti sarà la co-conduttrice del Festival al fianco di Amadeus, durante la prima e la quinta serata della kermesse musicale. Fedez invece sarà uno dei protagonisti dalla Costa Smeralda, e proprio in questi giorni sta iniziando a preparare la sua performance. La coppia nel mentre sembrerebbe aver affittato una villa sulle colline della città, e il rapper e l’imprenditrice alloggeranno insieme a tutta la famiglia al completo. A seguire i Ferragnez saranno le telecamere di Prime Video, in occasione delle ultime riprese della seconda stagione della loro serie, che arriverà nei prossimi mesi.

Nelle ultime ore come se non bastasse una nuova indiscrezione sta facendo il giro del web. Stando a quanto svelato da Dagospia, sembrerebbe che Fedez possa debuttare su Rai 2 durante i giorni di Sanremo 2023, con una striscia quotidiana di pochi minuti del suo noto podcast Muschio Selvaggio. Al momento tuttavia la notizia è ancora in attesa di essere confermata, ma sembrerebbe che le trattative stiano per concludersi. Questo quanto si legge in merito:

“Si sa che Fedez sarà protagonista con Guè, Takagi & Ketra e Salmo di collegamenti con l’Ariston dalla Costa Smeralda ormeggiata davanti a Sanremo. Ma non solo. Il signor Ferragni in quei giorni sarà anche su Rai 2 con una «striscia» dopo il Tg2 della sera. L’indiscrezione arriva da Dagospia e attende conferma. Ad andare in onda sarebbe il podcast Il muschio selvaggio firmato da Fedez. Dieci minuti in totale. Ben attenti a sovrapporsi il meno possibile con l’inizio del Festival su Raiuno”.

Che dunque Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, stia per arrivare in tv? Mentre attendiamo di saperne di più, i fan attendono con ansia la data di uscita della seconda stagione di The Ferragnez, che senza dubbio non deluderà le aspettative del pubblico.