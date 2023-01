Soleil Sorge lancia una stoccata contro la madre di Onestini dopo la frase su Nikita al GF Vip

NEWS

Debora Parigi | 24 Gennaio 2023

GF Vip 7

Ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip 7, la madre di Luca Onestini, la signora Carla, ha fatto una sorpresa al figlio. All’inizio l’incontro è stato molto bello e emozionante. Poi la signora ha voluto dare dei consigli a Luca riguardo il suo percorso nel reality. E nel farlo ha tirato in ballo Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese, attaccandoli e difendendo Luca. Le sue parole hanno fatto scattare in puntata Sonia Bruganelli e oggi è arrivato anche il commento di Soleil Sorge.

Su Antonino, che aveva definito Luca “cog*ione”, la signora ha detto: “Ho sentito dire delle cretinate. Lui afferma che quello che pensa poi lo dice. Credo ci sia l’educazione che fa sì che certe cose non le dici lo stesso. Offendere è la risposta più facile per chi non sa argomentare“. Mentre a Nikita ha detto: “Non ti ha creduto nessuno“. Quando poi la Pelizon è intervenuta per ribattere, la madre di Onestini ci è andata giù pesante dicendole che si sarebbe meritata una persona come Antonino, che l’avrebbe portata a letto per usarla e poi l’avrebbe messa da parte.

Come detto, questa ultima frase ha fatto scattare l’indignazione di Sonia Bruganelli. Inoltre anche lo staff di Nikita è interveuto con un comunicato via social. E oggi ha parlato, tramite Twitter, anche Soleil Sorge. Ricordiamo che la signora Carla è l’ex suocera di Soleil dato che anni fa lei stava con Luca. L’ex gieffina ha quindi scritto sul suo profilo:

“Sono le nostre madri a definire chi siamo, e saremo noi madri a definire i nostri figli. I valori sono il risultato e la nostra società ne è l’espressione. Non stupitevi né giudicate, ma cambiate, potete. #admaiorasemper”

Anche se non ha fatto nomi, è facile intuire che Soleil parlava di quanto successo ieri al GF Vip e quindi della madre di Onestini. E quella frase in particolare detta a Nikita è davvero molto brutta e sul web ha indignato la maggior parte delle persone.