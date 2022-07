Nuova polemica per Fedez

Una nuova sterile polemica sta coinvolgendo Fedez in queste ore! Ma andiamo a vedere perché e cosa è accaduto. L’ultima settimana come sappiamo è stata molto importante per il rapper. Lo scorso 28 giugno infatti il cantante ha tenuto un concerto gratuito di beneficenza in piazza Duomo a Milano insieme a J-Ax con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla onlus Together to go, fondazione che si occupa di riabilitazione per i bambini affetti da gravi patologie neurologiche. L’evento, trasmesso in diretta su Italia 1, è stato un successo senza precedenti e poco fa è arrivata una bellissima notizia. Federico infatti ha annunciato sui social che grazie agli SMS che sono stati inviati al numero solidale attivato per Love Mi sono stati raccolti ben 130mila euro!

Grande soddisfazione dunque per il cantante e per tutte le persone che hanno lavorato attivamente a questo evento. Pochi giorni fa come se non bastasse Federico e Chiara Ferragni hanno annunciato l’arrivo di The Ferragnez La Serie 2, che debutterà su Prime Video nel 2023. Le registrazioni dei nuovi episodi sono già iniziate e di certo ne vedremo di belle. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Fedez è stato infatti ospite al live di Lazza. Tuttavia a un tratto il rapper ha replicato con una battuta palesemente ironica a un coro di diversi fan. Le parole di Federico tuttavia non sono piaciute ad alcuni utenti sul web che così in queste hanno duramente attaccato il marito di Chiara Ferragni con insulti e offese.

Attualmente il cantante non è ancora intervento sulla questione, e come è giusto che sia ha preferito concentrarsi sulla cifra raccolta per Love Mi. Ricordiamo che l’intera somma verrà devoluta alla onlus Together to go, che potrà cambiare la vita di migliaia di bambini con importanti problematiche.

