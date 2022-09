Oggi Chiara Ferragni e Fedez festeggiano quattro anni di matrimonio. Tutti ricordano la proposta che ha fatto il cantante davanti a migliaia di persone o il giorno effettivo delle nozze. Dalla loro unione sono nati due bellissimi bambini, Leone e Vittoria. In una giornata così speciale non potevano certo mancare gli auguri da una parte e dall’altra. Vediamo, prima di tutto cosa ha scritto l’influencer. Condividendo un video della celebrazione del matrimonio ha affermato:

Happy anniversary amore mio. Four years as a married couple and six together as a couple. There is no one else I’d rather spend this life with, in the good and bad times. Ti amo, sempre e per sempre.