1 Silvio Berlusconi con Fedez e Chiara Ferragni

In queste ore è stato diffuso un video in cui possiamo vedere Chiara Ferragni e Fedez in un ristorante. Nel video pubblicato dalla pagina Instagram 361magazine li vediamo ridere e scherzare insieme a Silvio Berlusconi. Il politico è seduto al tavolo insieme a tantissime altre persone. Il filmato ci mostra un momento in particolare della conversazione, ovvero una battuta che Berlusconi fa all’influencer e al marito: “Più famoso di voi ci sono solo io“.

Questa frase fa scoppiare tutti quanti in una fragorosa risata. La risposta di Chiara non si capisce bene perché le voci dei presenti non la fanno comprendere bene. Da come mette le mani, però, si può ipotizzare che possa aver dato ragione al politico. Così come Federico, il quale fa un cenno d’assenso con la testa. Dopo questa spiritosa parentesi, comunque, è terminata l’interazione e ognuno è ritornato alle rispettive vite. Per il rapper e l’influencer si preannunciano molto impegnate. La Ferragni, infatti, il prossimo anno sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo:

Buonasera, felicissimo di vederti. Sono contento di essere qui anche perché è un momento importante. A giugno, grazie alla Rai, avendo avuto il mandato a marzo ho avuto modo di lavorare al Festival di Sanremo 2023. Regolamento già realizzato e pubblicato… Sto iniziando ad ascoltare le canzoni dei giovani e dei Big. E posso già fare un annuncio. Da oggi può iniziare il gemellaggio Sanremo-TG1. […] Posso? Parliamo della settimana di Sanremo… Sono in grado di dirvi oggi chi sarà la prima co-conduttrice nella prima sera e co-conduttrice nell’ultima sera… Apre e chiude il Festival di Sanremo Chiara Ferragni.

Fedez, invece, ha da poco ricevuto un premio importante, ovvero un Telegatto. Andiamo a scoprire il motivo e le sue parole. Continuate a leggere…