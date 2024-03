Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme alla festa di compleanno di Leone (FOTO)

Gossip

Nicolò Figini | 19 Marzo 2024

Chiara Ferragni Fedez

Oggi Leone compie sei anni e ha celebrato questa giornata speciale insieme a mamma Chiara Ferragni e a papà Fedez durante la festa di compleanno che gli hanno organizzato.

Fedez e Chiara Ferragni alla festa di Leone

Oggi il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha festeggiato sei anni e il rapper non si era ancora fatto sentire sui social con un messaggio dedicato al bambino. A differenza sua, invece, l’influencer ha prima postato una Storia e poi una foto in cui ha scritto un pensiero al piccolo festeggiato:

“Auguri all’amore della mia vita che oggi compie sei anni. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto e tenuto tra le mie braccia: penso che quello sia stato il momento più magico della mia vita. Grazie di avermi reso una mamma, la tua mamma per sempre”.

In molti si stavano chiedendo che fine avesse fatto Fedez e come mai non si fosse ancora fatto sentire o vedere insieme a Leone. Ebbene, le cose sono cambiate proprio nel pomeriggio: all’interno della propria pagina Instagram è comparsa una foto in cui abbraccia i figli alla festa di compleanno del bambino. Lo scatto ha suscitato molta tenerezza e i fan si sono commossi.

Fedez alla festa di compleanno di Leone

Qui di seguito, invece, vediamo un’immagine che ritrae Chiara Ferragni insieme a Leone e Vittoria. In sovraimpressione ha scritto “auguri amore mio” e nel mentre lo abbraccia guardando verso l’obiettivo sorridente. Il tema per il party è quello di Sonic, noto personaggio dei videogame, e siamo certi che Leone sarà rimasto a bocca aperta nel vedere realizzato un suo desiderio.

Chiara Ferragni alla festa di Leone

Nonostante la crisi in corso, quindi, possiamo affermare con sicurezza che Chiara e Federico sono in grado di mettere da parte le loro divergenze per il bene dei figli. Il gesto che abbiamo visto oggi è importante, non solo perché potrebbe significare un riavvicinamento, ma anche perché i bambini possono così vivere una nuova giornata insieme ai genitori.