Fedez cambia dimora e mostra le immagini della nuova casa dopo l’addio a Chiara

Nicolò Figini | 27 Marzo 2024

In queste ultime ore Fedez ha pubblicato una foto in cui mostra il suo nuovo appartamento

Ieri sera Fedez ha pubblicato all’interno delle sue Stories una foto in anteprima del suo nuovo appartamento nel quale si è trasferito dopo la crisi con Chiara Ferragni.

Il nuovo appartamento di Fedez

Come sappiamo, purtroppo, la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni non si è ancora risolta e non sappiamo nemmeno se accadrà. Per il momento i rumor parlano di rapporti abbastanza tesi che li avrebbero portati a litigare anche durante la festa di compleanno di Leone.

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto ciò, ma la cosa certa è che il rapper ha lasciato casa sua per trasferirsi in un nuovo appartamento. Qui sotto possiamo leggere le dichiarazioni che Federico ha rilasciato poco tempo fa in esclusiva a Oggi:

“Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora.”

Di seguito, invece, possiamo vedere la foto che ha pubblicato Fedez sul suo profilo Instagram nelle scorse ore. Questo è il suo nuovo appartamento, per il momento ancora vuoto, in cui è andato a vivere. Per adesso notiamo solo un divano al centro della stanza e diversi scatoloni a causa del trasloco. Lo spazio sembra molto ampio e sicuramente saltano all’occhio le vetrate.

Il nuovo appartamento di Fedez

Alcuni dettagli della casa li aveva già mostrati in precedenza, come per esempio la sedia che funge da suo nuovissima cabina armadio. In molti si stanno chiedendo se la nota coppia riuscirà a risolvere i propri problemi e tornare insieme. Per ora non è possibile saperlo e si possono fare solo delle speculazioni basate su ciò che viene vociferato in giro.

Sembra che molto presto Fedez sarà ospite a Belve e qui racconterà la sua versione dei fatti. Non ci rimanere che attendere dichiarazioni più precise dai diretti interessati.