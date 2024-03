Chiara Ferragni festeggia da sola il compleanno di Leone! Arriva il commento del papà di Fedez (FOTO)

Gossip

Nicolò Figini | 19 Marzo 2024

Il padre di Fedez ha commentato la foto che Chiara Ferragni ha pubblicato per il compleanno di Leone

Il padre di Fedez ha commentato la foto di Chiara Ferragni in cui abbraccia il figlio Leone in occasione del suo sesto compleanno.

Questa mattina Chiara Ferragni ha pubblicato una Storia su Instagram in cui ha voluto scrivere una dedica al figlio Leone, che oggi compie sei anni. Nel pomeriggio ha poi postato una foto in cui abbraccia il bambino poco prima di soffiare sulle candeline sopra la torta di compleanno. Nella descrizione ha scritto:

“Auguri all’amore della mia vita che oggi compie sei anni. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto e tenuto tra le mie braccia: penso che quello sia stato il momento più magico della mia vita. Grazie di avermi reso una mamma, la tua mamma per sempre”.

I più attenti si sono accorti che, almeno in maniera pubblica, Fedez non ha ancora fatto gli auguri al figlio anche se siamo certi che glieli abbia fatti in privato. Tuttavia a commentare la foto è stato il padre del rapper, ovvero Franco Lucia. Quest’ultimo ha lasciato delle emoji che simboleggiano delle faccine con gli occhi a forma di cuore.

Questo gesto è stato molto chiacchierato perché, se è vero che da una parte Franco è il nonno di Leone, dall’altra questo commento è stato pubblicato sotto una fotografia in cui Fedez non c’è.

Come sappiamo, infatti, tra Chiara Ferragni e Fedez i rapporti sono tesi e non sembra che la crisi sia stata risolta, di conseguenza dovremo aspettare ancora un po’ di tempo prima di scoprire come finiranno le cose tra loro.

Al momento il web è diviso e non sa bene che cosa pensare del gesto del papà di Federico. Tuttavia, la maggior parte degli utenti non vedono nulla di strano nel fatto che il nonno abbia lasciato il commento per amore del nipotino. Voi che cosa pensate?