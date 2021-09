1 Nuovi dettagli sulla lite tra Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate del panorama italiano. Con una storia iniziata nel 2016, oggi sono una felice famiglia insieme a Leone, nato nel 2018, e Vittoria, nata nel marzo 2021. Tuttavia ogni rosa ha le sue spine e questo vale anche per la loro relazione. Sono stati, infatti, beccati dal settimanale Chi nel mezzo di quello che sembrava un litigio. Come riporta anche il sito Biccy, quindi, la rivista ha scritto:

Vi raccontiamo cosa è avvenuto a bordo dello yacht. Più che un temporale di passaggio quello è stato un uragano, che scatena in lui una rabbia furibonda e fa esplodere lei in lacrime. Dopo le urla non torna il sereno. Anzi: uno dei due resta muto. Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina due giorni fino al ritorno a Milano.

In base alle ricostruzioni degli avvenimenti, dopo due settimane passate in Sardegna, Fedez e Chiara Ferragni hanno noleggiato uno yatch. Insieme a loro anche Valentina e Francesca Ferragni con i rispettivi fidanzati. Tutto è andato per il meglio fino a quando il gruppo non è salito sullo yatch di Diego Della Valle. Qui, infatti, secondo le indiscrezioni di Chi qualcosa avrebbe fatto scaldare il rapper: “Ospite della nave Fedez esplode come un ciclone e inveisce contro la moglie, lei cerca di calmarlo, poi scoppia a piangere disperata“.

Sembrerebbe, inoltre, che il cantante abbia anche mostrato qualcosa sul cellulare alla moglie e poi abbia fatto delle telefonate. Lei, inoltre, pare sia intervenuta per dare la propria versione dei fatti. Ad ogni modo, sarà sicuramente una normale lite di una coppia sposata. Sui social, infatti, Fedez ha condiviso molti simpatici meme riguardanti questa lite. I due, però, rimangono più innamorati che mai…