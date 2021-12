1 Vacanze interrotte per Chiara Ferragni e Fedez

La salute dei figli viene prima di qualsiasi cosa e lo sanno perfettamente anche Chiara Ferragni e Fedez. La coppia era da poco arrivata sulle Dolomiti per trascorrere le vacanze natalizie insieme a Valentina, sorella dell’imprenditrice digitale da più di 25 milioni di seguaci su Instagram. Tuttavia i due hanno annunciato attraverso le loro stories il repentino cambio di programma dovuto alle condizioni di salute dei piccoli di casa, Leone e Vittoria.

“Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo (per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo) ma dopo la brutta esperienza per il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza“, ha raccontato sul suo profilo il rapper di Sapore. A queste parole sono seguite quelle di Chiara, che attraverso un video ha spiegato cosa è successo e cosa hanno deciso di fare. “Ciao, buona Vigilia. Noi quest’anno con le vacanze non siamo particolarmente fortunati. Leo non stava bene, aveva la febbre ieri. Oggi no ma ha la tosse e se l’è presa la Vitto“, ha raccontato la Ferragni. L’influencer ha poi aggiunto che fortunatamente entrambi sono risultati negativi al tampone.

“Sono entrambi negativi, però visto lo spavento di qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali. Non si sa mai, speriamo di no… qui siamo un po’ isolati“, ha continuato Chiara Ferragni. “Speriamo di essere tutti più fortunati con le vacanze e con la salute l’anno prossimo“, ha concluso. Poche ore fa Fedez ha postato una foto sul suo profilo che ha tranquillizzato i fan della coppia, in cui i due fratellini appaiono abbracciati sul letto.

Nella notte Leone ha ricevuto poi i regali da parte di Babbo Natale, come dimostrato da un simpatico video che Chiara ha condiviso stamattina sul suo profilo Instagram. Auguriamo una pronta guarigione ai piccoli Leone e Vittoria e un buon Natale a tutta la splendida famiglia Ferragnez.

Novella 2000 © riproduzione riservata.