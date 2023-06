NEWS

Nicolò Figini | 26 Giugno 2023

Fedez

Fedez contro Gerry Scotti

Poco tempo fa tra Fedez e Luis Sal c’è stato un botta e risposta. In questa occasione lo youtuber ha detto una frase che è entrata ormai quasi nell’uso comune:

“Ora mi ritrovo qui a difendermi da un giochino di Federico, che è molto bravo a fare, ma a cui non voglio giocare. Dillo alla mamma. Dillo all’avocato… Sono su questo canale perché mi preme.

Federico non sa che sono qui e spero non tolga il video. Avrei continuato questo progetto se non mi fosse stato reso così difficile. Ho condiviso molto delle sue idee. Quando si trattava di ascoltarmi, niente”.

Questa è stata usata anche da Gerry Scotti in un video che sembrava proprio contro Fedez e Muschio Selvaggio: “Brutto da dirsi, ma è ciò che rimane del muschio selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i gironi ma se ne sta andando“. Conclude poi la frase con un verso di dispiacere.

Nella nuova puntata di Muschio Selvaggio, in cui intervista Morgan, Federico ha interrotto il cantante per chiedere qualcosa a Gerry Scotti. L’artista ha nominato il conduttore e il presentatore del podcast ha chiesto alla telecamere: “Ma perché Gerry Scotti ce l’ha con noi?“.

A questo punto ha tirato in ballo il video che abbiamo citato poc’anzi e ha affermato che sembra avercela con loro da quando Federico ha ammesso di non sapere chi fosse un personaggio molto noto della storia.

Nonostante la sua ignoranza, ha detto lui stesso, il nome di questo personaggio famoso nelle ricerche su Google è impennato tra le ricerche. Voi da che parte state? Fatecelo sapere con un commento. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. QUI il video.