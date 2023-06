NEWS

Nicolò Figini | 26 Giugno 2023

I concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello

A settembre avrà inizio la nuova edizione del Grande Fratello. Quest’anno non sarà solamente Vip, ma a quanto pare ci sarà un cast misto che comprenderà anche tanti volti sconosciuti al pubblico. Di recente, infatti, i profili ufficiali del reality hanno annunciato l’apertura dei casting.

In queste ore, invece, il sito Dagospia nella rubrica “A lume di Candela” ha svelato quanto dovrebbero essere in tutto i concorrenti. Si dovrebbe trattare di 12 vipponi e 8 persone comuni. Sul portale leggiamo:

“Dagospia ha anticipato il ritorno dei nip al Grande Fratello. Una notizia confermata dagli account ufficiali ma lo schema che prende piede vedrebbe un mix di nomi per arrivare al cambio di passo tanto richiesto da Pier Silvio Berlusconi. Un Grande Fratello Mix che al momento verrebbe strutturato così: 12 vip che possono essere definiti tali a cui aggiungere 8 nip possibilmente genuini.

Il settimanale Oggi tra i possibili concorrenti ha accennato al nome di Annalisa Chirico, il sito TvBlog per il ruolo di opinionista ha ipotizzato l’arrivo di Emanuele Filiberto. Ipotesi valutata ma non definita, si starebbe lavorando anche su una coppia al femminile con due nomi opposti per sostituire Sonia Bruganelli e Orietta Berti”.

Per quanto riguarda, invece, gli opinionisti del Grande Fratello al momento non abbiamo idea di chi saranno. L’unica conferma dovrebbe riguardare Giulia Salemi in postazione social.

Per adesso sappiamo solamente che sicuramente non tornerà Sonia Bruganelli e, stando ai rumor, Orietta Berti on avrebbe convinto molto il conduttore. Scartata l’ipotesi su Emanuele Filiberto, quindi, si starebbe pensando a una coppia di donne.

Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci per molte altre news.