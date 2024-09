Oggi 23 settembre va in onda la nuova puntata del GF. Leggiamo le news e anticipazioni del Grande Fratello

Addentriamoci nella puntata di questa sera del Grande Fratello con le prime anticipazioni. Cosa succederà durante l’appuntamento del 23 settembre? Le prime news.

Anticipazioni Grande Fratello puntata oggi 23 settembre

È già passata una settimana dall’inizio del Grande Fratello. Ora che le nomination sono diventate serie, stanno uscendo fuori le prime dinamiche. Quali sono le prime anticipazioni?

L’atmosfera nella Casa del GF è molto serena in generale, anche se è emersa qualche tensioncina, data anche dal gioco delle domande organizzato dal programma. I primi conflitti hanno visto protagonisti alcuni di loro e stasera probabilmente se ne parlerà in puntata.

Tra l’altro, oltre i primi dissapori al Grande Fratello, sono nati anche i primi flirt e simpatie. Se inizialmente si pensava a un triangolo, di ora in ora sembra quasi di essere davanti a un quadrilatero con protagonisti: Shaila, Helena, Lorenzo e Javier. Che piega prenderà tutto questo?

Ci sarà grande attenzione anche su Enzo Paolo, che dal gruppo viene visto come un punto di riferimento e si è lasciato andare a diversi racconti. Sorprese poi per Tommaso (che pare incuriosito dalla nuova arrivata Maria Vittoria) e Javier.

News ultim’ora concorrenti: le anticipazioni del Grande Fratello

Ultim’ora e news sulla puntata di questa sera? Vedremo se ci sarà l’ingresso di nuovi concorrenti questa sera all’interno della Casa del GF, oltre a quello di Clayton!

Non mancheranno sicuramente confronti, così come le nuove nomination e il risultato del televoto. E a proposito di questo…

Anticipazioni del Grande Fratello e percentuali dei sondaggi televoto

E i sondaggi cosa dicono? Secondo le prime percentuali del televoto (si doveva scegliere il preferito), Novella 2000 ha riportato i dati dei voti degli utenti.

A ottenere il maggior numero di voti è stata Jessica al 38%, dunque dovrebbe essere lei la preferita del pubblico. Al secondo posto Lorenzo al 15%, mentre di poco sotto Luca al 14% e Tommaso al 12%. Le Non è la Rai invece si sono fermate al 9%, al 5% Giglioli e infine al 3% Yulia, al 2% Ilaria.

Il risultato sarà rispettato? Solo stasera in puntata lo scopriremo.

A che ora va in onda stasera il Grande Fratello

Il Grande Fratello stasera a che ora va in onda? La terza puntata è prevista su Canale 5 alle 21:30 circa, poco dopo la puntata di Striscia la Notizia.

Per prima cosa Alfonso Signorini darà le anticipazioni del GF e poi introdurrà l’appuntamento serale della rete.

Grande Fratello dove e quando va in onda

Dove e quando va in onda il Grande Fratello? La trasmissione nella programmazione di Mediaset è prevista lunedì e giovedì in prime time su Canale 5. In contemporanea è possibile vedere la diretta anche su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity o sul sito del GF.

Sulle ultime piattaforme menzionate è possibile seguire anche la diretta 24 ore su 24. Anche La5 predispone di alcuni collegamenti alle 13:30, alle 19:30 dal lunedì al venerdì e dal lunedì alla domenica alle ore 00:30.

Tornano poi anche i consueti daytime su Canale 5 e Italia 1 ai seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì alle 10:55 e 13:40 su Canale 5,

al alle e su Su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 12:15 e alle 18:15.

Chi conduce il GF: conduttore e opinionisti

Chi è che conduce il Grande Fratello? Al timone della trasmissione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini.

Insieme al presentatore, nel ruolo di opinioniste, troveremo Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In studio come inviata social, Rebecca Staffelli.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello

L’elenco dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, vede la presenza di diverse personalità. Ma ricordiamo chi sono tutti i concorrenti? Iniziamo dagli uomini della Casa:

Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO). Tra i gieffini poi aggiungiamo ancora: Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino, Javier Martinez e Tommaso Franchi.

Le concorrenti donne del GF chi sono invece? Nella lista: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi.

Alla prossima con le nuove anticipazioni del Grande Fratello! Intanto vi ricordiamo l’appuntamento di stasera alle 21:30 circa, dopo Striscia la Notizia.