Dopo mesi di tensioni, nelle ultime ore Fedez aveva iniziato a seguire nuovamente Chiara Ferragni su Instagram. Poco fa però il rapper ha di nuovo tolto il follow alla sua ex moglie.

Fedez smette di seguire Chiara Ferragni

Non c’è pace per Fedez e Chiara Ferragni. Sono ormai trascorsi mesi da quando il rapper e l’imprenditrice digitale si sono separati, mettendo un punto al loro matrimonio. Da quel momento i due hanno smesso di seguirsi sui social e con il passare delle settimane la coppia si è allontanata sempre di più. Solo di recente tuttavia non sono mancati i pettegolezzi sulle rispettive vite private del cantante e dell’influencer, che sembrerebbero aver voltato pagina.

Nelle ultime settimane infatti Federico è stato avvistato in compagnia e si è così parlato di nuovi presunti flirt, che tuttavia non sono mai stati confermati. Anche la stessa Chiara è finita al centro di diversi pettegolezzi, ma anche in questo caso le voci di corridoio non state comprovate.

In queste ore però qualcosa ha riacceso le speranze dei fan, che da tempo attendono la riconciliazione tra i Ferragnez. Fedez infatti dopo le tensioni degli ultimi mesi ha iniziato nuovamente a seguire Chiara Ferragni su Instagram e ovviamente il gesto non è sfuggito agli occhi attenti del web. L’influencer dal suo canto non ha ricambiato il follow e così poco fa è arrivata la drastica decisione del rapper. Federico infatti ha di nuovo tolto il segui alla sua ex moglie, distruggendo così i sogni dei suoi follower.

Ciò nonostante i fan sperano ancora che in futuro tra il cantante e l’influencer avvenga una riconciliazione e di certo in molti fanno il tifo per questa coppia. Sia Federico che Chiara nel mentre stanno continuando a concentrarsi sulle loro carriere e sui loro figli in queste settimane e di certo la priorità per entrambi sono proprio i piccoli Leone e Vittoria.