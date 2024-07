A sorpresa Fedez è tornato a seguire su Instagram Chiara Ferragni dopo la rottura. Ma quale sarà stata la reazione di lei?

Fedez torna a seguire Chiara Ferragni

Fermi tutti! Che succede ora tra Fedez e Chiara Ferragni? Gli utenti più attenti in queste ultime ore hanno notato degli strani movimenti sui social network e, in particolare, su Instagram. Di cosa parliamo nello specifico? Con grande stupore sbirciando tra i seguiti del rapper è spuntata improvvisamente anche Chiara. E no, non si tratta di uno scherzo. Basta consultare la pagina ufficiale per scoprirlo da sé, come mostrato in questo screen.

Chiara Ferragni tra i seguiti di Fedez su Instagram

I due avevano smesso di seguirsi sui social dopo la rottura e il brusco allontanamento nei mesi scorsi. Durante questo periodo ci sono state diverse frecciatine sui social da parte di entrambi, che hanno diviso il web. Che sia cambiato qualcosa nelle ultime ore? Difficile a dirsi al momento, ma la scelta di Fedez di tornare a seguire Chiara Ferragni è oggi motivo di discussione. Qual è stata la reazione dell’imprenditrice digitale? Al momento tutto tace e non ha ricambiato il gesto!

Nelle ultime ore, peraltro, dopo qualche giorno di silenzio, si è tornati a parlare con insistenza dei Ferragnez. Tutto è cominciato dalla segnalazione di Very Inutil People circa la presunta lite che Fedez e Chiara Ferragni avrebbero avuto nei giorni in cui lui era ricoverato in ospedale. Un gossip da prendere con le pinze e che non trova alcun tipo di riscontro.

Poi le foto postate da Chiara Ferragni mentre è a lezione di tennis a Forte dei Marmi, nel corso delle sue vacanze estive e non ultimo un video postato da Fedez in cui nel salone di Villa Matilda si vede una foto di Chiara Ferragni tra i tavolini della casa. Uno scatto che ha riacceso la speranza tra i fan che vorrebbero rivederli insieme. Ora il gesto eclatante del rapper con il segui, al momento non ricambiato. Cosa succederà? Attendiamo risvolti!