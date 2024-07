Fedez in vacanza a St Tropez con Johnny Depp: le foto postate dal rapper sui social fanno in breve il giro del web

Dopo le recenti mosse social che l’hanno visto protagonista, in queste ore Fedez si è mostrato su Instagram insieme a Johnny Depp. Il cantante e l’attore sono insieme in vacanza a St Tropez.

Fedez insieme a Johnny Depp

Nelle ultime ore Fedez è finito spesso al centro dell’attenzione mediatica. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper è stato avvistato in diverse occasioni in dolce compagnia e si è così parlato di nuovi presunti flirt per il cantante, che non sono mai stati confermati da parte del diretto interessato. Ieri mattina però un gesto dell’artista milanese ha fatto discutere il web. Dopo mesi di tensioni infatti a sorpresa Federico ha iniziato a seguire nuovamente Chiara su Instagram. Una manciata di ore dopo tuttavia il rapper è tornato sui suoi passi e ha tolto di nuovo il follow all’imprenditrice digitale.

Questi ultimi movimenti social non sono naturalmente sfuggiti agli occhi sempre attenti degli utenti, che nel mentre avevano già iniziato a sperare in un ritorno di fiamma tra i Ferragnez. Ciò nonostante al momento pare che i due siano ancora distanti e sia il cantante che l’influencer stiano continuando a svolgere vite del tutto diverse.

Attualmente proprio Fedez sia trova a St Tropez e poco fa sui social ha postato una serie di scatti che hanno attirato l’attenzione. A sorpresa infatti il rapper si è mostrato su Instagram insieme a Johnny Depp e ovviamente le foto stanno già facendo il giro del web. Sembrerebbe che il cantante e l’attore hollywoodiano siano in vacanza insieme e pare che stiano anche condividendo la stessa barca.

Oltre a godersi qualche giorno in relax, di recente Federico si sta anche dedicando alla sua carriera e senza dubbio nelle prossime settimane potrebbero arrivare grosse sorprese per i fan. Ma come ci stupirà il rapper dopo il successo di Sexy Shop? Non resta che attendere per scoprirlo.