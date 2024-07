Poco dopo Endless Love torna su Canale 5 il nuovo appuntamento con la serie turca The Family. Quali sono le nuove anticipazioni stavolta? Scopriamole insieme!

Anticipazioni The Family 15 luglio

Una nuova puntata di The Family ci terrà compagnia nel pomeriggio del 15 luglio. Ma siete curiosi di scoprire quali sono le anticipazioni? Ecco cosa ci riserverà l’episodio stavolta.

Si festeggia il compleanno di Ergun, ma improvvisamente la situazione degenera. Aslan si trova costretto a intervenire in difesa di Devin e le promette amore eterno. La psicologa colpita dalla parole di Aslan, gli chiede di sposarla.

Nel frattempo le anticipazioni informano che l’uomo si trova costretto a interrompere la serata e correre a casa, perché sua nonna si è allontanata da casa ed è sparita. Ad aiutarlo a trovarla è proprio Devin. La preoccupazione cesserà presto, dato che la nonnina verrà ritrovata.

Intanto dalla trama sappiamo che Devin è irritata dai comportamenti di Hulya e improvvisamente la spiazza, comunicando la sua intenzione di sposare Aslan.

Infine Cihan si presenta nello studio di Devin sotto falso nome, ma lei capisce chi è.

Quando va in onda

Se vi state domandando invece quando va in onda The Family, qui trovate la risposta. La soap opera turca è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 14:45. Poco dopo Endless Love (QUI LE ANTICIPAZIONI), per intenderci.

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

In Italia ancora non sappiamo precisamente come verrà divisa la serie televisiva, ma quel che è certo è che le puntate saranno sicuramente di più rispetto alla messa in onda originale.

In Turchia infatti la serie vanta due stagioni di 39 e 51 puntate.

Dove vedere The Family in TV e streaming

Per poter vedere The Family in TV e streaming è necessario seguire Canale 5 e Mediaset Infinity.

In diretta o quando lo ritenete più opportuno avete la possibilità di poter seguire ogni episodio della serie turca.

Le nuove anticipazioni di The Family vi aspettano domani!