Fedez litiga con Pietro Fanelli, l’ex naufrago pubblica lo screen della chat: “Mettiti la lingua nel c**o”

Andrea Sanna | 8 Maggio 2024

Fedez

Su Instagram Fedez litiga con Pietro Fanelli (ex naufrago de L’Isola dei Famosi), che pubblica lo screen della chat

Dopo lo sfogo di Pietro Fanelli il 1° maggio su Instagram in cui attaccava Fedez, è arrivata la replica da parte del rapper che, senza mezzi termini non le ha mandate a dire all’ex naufrago de L’Isola dei Famosi!

Fedez litiga con Pietro Fanelli

Non è uno che le manda di certo a dire Fedez! E questo lo abbiamo appurato più volte. Di recente dopo aver fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale, visti i recenti gossip, e aver evitato domande su Chiara Ferragni, il rapper ha trovato il tempo anche di rispondere su Instagram a un ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Il suo intervento non arriva però a caso, ma per un motivo ben preciso! E tutto è nato da Pietro Fanelli, che è stato protagonista dell’ultima edizione del reality show, dal quale si è ritirato dopo poche settimane. L’ex concorrente del programma di Canale 5 ha riservato una storia su Instagram a Fedez il 1° maggio e quest’ultimo ha pensato bene di rispondergli in maniera piuttosto decisa.

Senza mezzi termini il rapper ha così ribattuto: “Bro, mettiti la lingua nel cu**, che mi sembra un’attività più utile per la tua flora intestinale dai”.

La storia instagram di Pietro Fainelli su Fedez

Ma da cosa deriva questa diatriba? Tutto sarebbe nato da alcune dichiarazioni rilasciate da Fedez nel podcast Gurulandia. Il rapper ha raccontato di un’intervista realizzata a Muschio Selvaggio in cui si sarebbe annoiato tantissimo. Non ha fatto il nome dell’ospite, ma ha precisato si trattasse di un intellettuale teatrante.

Sebbene Fedez sia stato vago, Pietro Fanelli si è sentito attaccato e dopo L’Isola dei Famosi ha pensato bene di intervenire pubblicamente con una storia Instagram di sfogo. In essa non ha risparmiato un attacco al vetriolo contro il rapper, il quale pare avergli risposto per le rime, dato lo screen postato dall’ex naufrago del reality show. Ci sarà un nuovo round?