Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2024

Fedez

Ancora una volta Fedez è stato raggiunto dalle telecamere di Pomeriggio 5. Ma quando al rapper è stato chiesto di fare gli auguri di buon compleanno a Chiara Ferragni non è mancata la sua reazione stizzita.

La reazione di Fedez non passa inosservata

Sono ormai passati mesi da quando Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato la separazione ufficiale. Da quel momento il rapper e l’imprenditrice digitale si sono allontanati sempre di più e a oggi stanno facendo vite completamente diverse. Oggi intanto è una giornata speciale per l’influencer. La Ferragni infatti ha spento 37 candeline e ha così festeggiato il suo compleanno insieme alla sua famiglia e ai suoi figli Leone e Vittoria. Sui social inoltre Chiara ha affermato: “Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno. Quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita”.

Nel mentre proprio oggi Pomeriggio 5 ha avuto modo di raggiungere nuovamente Fedez, che poche ore fa ha affrontato l’ennesimo processo contro il Codacons. A quel punto il rapper, alle telecamere del programma, ha annunciato di essere disposto a fare pace con l’associazione. Poco dopo però è accaduto qualcosa di inaspettato. Michel Dessì ha infatti chiesto a Federico di fare gli auguri di compleanno a Chiara Ferragni, tuttavia non è mancata la reazione stizzita del cantante, che ha così affermato:

“Ma perché? Ma secondo te se devo farle gli auguri, glieli faccio personalmente o glieli faccio con te?”.

Pare dunque che tra Fedez e Chiara Ferragni ci siano ancora delle tensioni in corso e al momento non pare possibile una riconciliazione. Il cantante intanto in questi giorni si sta dedicando alle sue attività benefiche e a breve arriveranno le prime informazioni sulla prossima edizione del concerto evento Love Mi.